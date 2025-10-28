北海道・美幌警察署は2025年10月27日、窃盗の疑いで住所不定無職の男（75）を逮捕しました。男は2025年10月24日から25日までの間、美幌町西1条4丁目にある美幌神社の賽銭箱1個（時価約10万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。10月27日に町内に住む人から「不審者がいる」と通報を受けた警察が男を見つけて職務質問したところ、男は「賽銭箱を盗み中の金を取り出した。賽銭箱は捨てた」などと犯行を自供したということです。賽