女優の前田敦子（34）が27日、都内で韓国スキンケアブランド「SAM’U（サミュ）」のレセプションパーティーに出席した。今年はかつて在籍していたAKB48とともにデビュー20周年。OGとして8月発売のグループ最新シングルに参加し、12月にも日本武道館で行われる記念コンサートへの出演を控える。「12月までは、今のAKB48がまだあり続けていることに感謝しつつ、今いる子たちの背中を押せたら。OGとしてやれることを精いっぱい