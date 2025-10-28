人の生活圏で、住民がクマに襲われる被害が深刻化している。人命を守るための体制整備を急がねばならない。秋田県東成瀬村の住宅地で２４日、男女４人がクマに次々と襲われ、１人が死亡し、３人が重傷を負った。これで今年度の死者数は１０人となり、過去最悪だった２０２３年度の６人をすでに上回っている。クマに襲われる被害は秋田県のほか、北海道や岩手県、山形県などでも確認され、被害者は４〜９月だけで１００人を超