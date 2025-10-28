自民党と日本維新の会は、連立政権による政策遂行を円滑化するため、「与党実務者協議体」を設置する方針を固めた。両党が連立政権合意書に明記した政策の進展状況を管理する。維新は政府提出法案や予算案の事前審査に参加し、与党として政策決定に関与する。複数の関係者が明らかにした。維新は閣僚を出さずに政権を支える「閣外協力」としており、両党が合意事項の実現に向けて緊密に意思疎通を図る狙いがある。連立合意書