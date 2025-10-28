政府は、人口減少問題に対処するための司令塔となる新たな組織「人口減少対策本部」（仮称）を年内に設置する方向で検討に入った。高市首相は人口減少を「日本の最大の問題」と位置付け、体制を強化する考えを示しており、関係府省庁を総括する役割を担う。複数の政府関係者が明らかにした。人口減少を巡っては、子育て世帯の支援や少子化対策、地方への若者の定着など、必要な政策は多岐にわたり、担当する府省庁も内閣府やこ