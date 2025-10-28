例年１１月の第１週の日曜日に開催されている全日本大学駅伝（名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）が来年以降、１週間繰り下がり、１１月第２週の日曜日に開催される案が浮上していることが２７日、分かった。三重県高校駅伝の日程による影響が主な理由だが、関東の大学勢にとっては、例年１０月中旬から下旬に開催されている箱根駅伝予選会との間隔が空くため、好都合となる。ただ、例年１１月第３週の土曜日に開催