巨人にドラフト１位指名された鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）が２７日、「長野久義ロード」を歩むことを誓った。２８日から社会人野球の日本選手権（京セラＤ）が開幕。前日会見に出席した左腕は「しっかり抑えて『こういう選手が入ってくるんだぞ』っていうのを見てもらえるように」と決意を示した。巨人では、長野が同大会での活躍を経てプロ１年目に新人王を獲得。今季限りで引退したレジェンドのように、即戦力として弾み