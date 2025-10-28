オリックス・頓宮裕真内野手（２８）が２７日、来季へ「勝負師」になる決意を明かした。２６日の日本シリーズ第２戦をテレビ観戦し、１本塁打５打点と活躍したソフトバンク・山川に刺激を受けて目標設定。「ここという時に頼りになる、流れを変えられる打者を目指したい」と力を込めた。今季は２年ぶりに規定打席をクリアし、打率２割４分９厘。得点圏では打率２割８分７厘だった。「（第１戦の）四球を見て『調子いいな』って