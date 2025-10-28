阪神・藤川球児監督（４５）が２７日、日本シリーズ第２戦（２６日）の３回に柳町の打球を左肩に受けて交代した岩貞について「無理をして投げるよりも、シーズンが終わりという可能性が高い」と、日本シリーズ中の登板は絶望と明かした。この日、球団は「左肩の打撲」と診断されたと発表した。本拠で３連勝なら、初めて甲子園で日本一が決定する。指揮官は「相手は関係ない。自分たちがどういう野球をするか。３つ（勝ち星を）取