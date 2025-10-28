ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が２７日、中村晃外野手（３５）が日本シリーズを欠場することを明かした。右股関節の違和感を訴えて第１、２戦のメンバーから外れていたが「晃は日本シリーズは無理。また来年」と説明。中村は腰のヘルニアを抱えながらプレーしていたことも判明し、手術を受けることになった。また、左脇腹痛から復帰した近藤は「４番・ＤＨ」で２戦連続の適時打を放っているが、第３戦からＤＨ制のない甲