2025年10月27日午後2時20分ごろ、小樽市桂岡町の路上を歩いていた男性（50）が、クマ1頭を目撃しました。クマと男性の距離は7～8メートルほどしかありませんでしたが、クマはすぐに立ち去り、男性にけがはありませんでした。クマの体長は1～1.2メートルほどとみられています。桂岡町付近ではこのほかにも、同じ時間帯にクマの目撃情報が2件あり、フンも見つかっています。すぐ近くには桂岡小学校があり、