◇タイトル）10代女性の体を触った疑い…逮捕された会社役員の男（51）は容疑一部否認 北海道・小樽市北海道・小樽警察署は2025年10月27日、不同意わいせつの疑いで札幌市中央区に住む会社役員の男（51）を逮捕しました。男は2025年8月26日午後8時前、小樽市銭函2丁目にある飲食店内で、10代後半の女性客に対し上半身や下半身を触るなどのわいせつな行為をした疑いです。男は「足をつかんだが、ほかは思い出せない」などと、容疑を