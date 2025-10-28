◇東京六大学野球第7週第2日法大5−0東大（2025年10月27日神宮）法大は1―0の6回に4番・松下が、左越え3号2ランで貴重な追加点をもたらした。ヤクルトのドラフト1位指名を受けた右の長距離砲は、自身の現役最多を更新する通算13号に「このリーグ戦でも一番と言っていいぐらい手応えのある打球でした」と笑顔。勝ち点獲得の懸かる28日の東大との3戦目に向け「勝ちにこだわってやりたい」と見据えた。▼東大・渡辺（5回1