◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは、２８日（日本時間２９日）の本拠地でのワールドシリーズ第４戦で球団ＯＢのオーレル・ハーシュハイザー氏（６７）が始球式を務めると発表した。ハーシュハイザー氏は１９８３年にドジャースでメジャーデビュー。８８年に自己最多の２３勝で最多勝に輝き、サイ・ヤング賞も受賞