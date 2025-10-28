連覇を狙うドジャースと32年ぶりの世界一を狙うブルージェイズのワールドシリーズは27日（日本時間28日午前9時開始予定）に第3戦が行われる。試合前の始球式を球団OBの野茂英雄氏（57）が務めることを球団が発表した。野茂氏は95年にドジャースへ移籍。「トルネード投法」で全米に旋風を起こすと、1年目で13勝6敗、リーグ2位の防御率2.54、236奪三振で最多奪三振のタイトルを獲得する活躍で新人王に輝いた。翌96年、レッドソ