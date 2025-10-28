ラグビー日本代表は27日、南アフリカ戦（11月1日、ロンドン）から始まる欧州遠征へ向けた全体練習を東京都府中市内で公開した。25日のオーストラリア戦は15―19で惜敗したものの、ゴール前で粘り強く戦ってピンチを脱する驚異のディフェンス力を披露。この日もゴール前を想定したディフェンス練習に励んだ。FL下川甲嗣は世界ランキング1位の強敵を「何をとってもトップクラス。特にFWのフィジカルが強い」と警戒。「粘り強く