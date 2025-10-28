ボートレース下関のG2「モーターボート大賞」が幕を開ける。初日12RはWドリーム第1弾。松井繁が1号艇に座る。松井繁が逃げる。伸びてきそうな選手は不在。先マイに持ち込める。好素性機の吉川が差してどこまで迫るか。内の両立が軸。地の利がある寺田は捲り、捲り差し。田村はスロー勢の動きを見て自在に攻める。＜1＞松井繁前節より気温が低いと思うので回っている感じはあった。足は分からなかったけど悪い感じはしなか