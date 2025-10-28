きのう午前、秋田市で女性の遺体が見つかり、警察はクマに襲われた可能性があるとみて調べています。きのう午前11時ごろ、秋田市雄和萱ケ沢で、住民が田んぼ脇の側溝の中にうつ伏せの状態で倒れている遺体を発見して110番通報しました。遺体は身元不明の女性で損傷が激しく、遺体発見と同じころ、現場近くでクマ1頭が目撃されていることから、警察は女性がクマに襲われた可能性があるとみて調べています。現場は秋田市の中心部から