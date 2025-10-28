高市総理はきょう、来日中のアメリカのトランプ大統領と首脳会談をおこないます。いわゆる“トランプ関税”や防衛費の増額などをめぐり意見を交わすものとみられます。きのう、6年ぶりに日本を訪れたトランプ大統領ですが、きょうは午前中に高市総理とは初めてとなる、対面での首脳会談をおこないます。トランプ大統領が同盟国などに安全保障の負担を増やすよう求める中、会談では、日本の防衛費の増額も議論になるとみられていて