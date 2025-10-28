今季、菅野智之投手（３６）が所属したオリオールズは２７日（日本時間２８日）、クレイグ・アルバーナス氏が来季の新監督に就任すると発表した。オリオールズは「クレイグは複数の成功した組織で、キャリアを築き、我々の新しい挑戦に、豊富な経験と才能をチームにもたらし、我々をプレーオフ、そして、ワールドシリーズに導いてくれる正しい人材だと確信している」というマイク・エライアス野球最高責任者兼ＧＭのコメントと