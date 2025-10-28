稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が所属する芸能事務所「ＣＵＬＥＮ」が２７日、元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が同事務所初の女性アーティストとして所属することを発表した。礼が今夏ウエストエンドで話題となった新作ミュージカル「バーレスク」（２０２６年５〜６月、東急シアターオーブほか）の海外では初となる日本公演の主演アリ役に決定し、退団後初のミュージカルに臨むことも発表された。礼は０９年に宝塚歌