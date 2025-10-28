◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）２７日（日本時間２８日午前９時１０分開始予定）に、１勝１敗で迎えた米ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われるワールドシリーズ第３戦のドジャース―ブルージェイズ戦の始球式にドジャースＯＢの野茂英雄氏（５７）が登場することをドジャースが発表した。野茂氏は１９９５年にドジャ