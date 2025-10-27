結婚して、朝食にホットケーキを焼いたけど、夫の一言で長らく封印することになった友人Aさん。けれど、数年後に娘の一言で封印が解けることになったお話です。 新婚当初、感覚の違い 共働きの私たちは、結婚してすぐに義両親と完全同居の生活を始めました。平日は義母が食事を準備してくれてみんなで食事をとります。しかし休日は別々に食事をとることもあり、2階の小さなキッチンで夫婦二人の食事を作ることも。ある朝、