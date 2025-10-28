俳優の正名僕蔵（55）が27日に放送されたフジテレビ「ネプリーグSP」（後7・00）に出演した。ネット上で「似ている」と言われている芸能人を明かした。今回は「豪華俳優バトル!常識185問」と題して、「火曜ドラマ」「映画爆弾」「俳優芸人」の三つ巴戦で行われた。4thステージ「ハイパーボンバー」で「火曜ドラマ」の324ポイント以上を目指す「映画爆弾」チーム。1問目の2周目の時に正名が不正解すると敗北となることが伝え