元宝塚歌劇団星組トップの礼真琴（れい・まこと）が株式会社ＣＵＬＥＮに所属することが２８日、分かった。ＣＵＬＥＮは「この度、元宝塚歌劇団星組トップ礼真琴が、弊社に所属することをご報告申し上げます。初の女性アーティストということで弊社も初心にかえり、礼真琴の新しい魅力を引きだせるよう努めてまいりたいと思います。今後共、お力添えいただけますよう、お願い申し上げます」と報告。礼は２００９年、宝塚歌劇