８月に宝塚歌劇団を退団した元星組トップスターの礼真琴が、稲垣吾郎（５１）、草ナギ剛（５１）、香取慎吾（４８）が所属する芸能事務所「ＣＵＬＥＮ」に加入することが２７日、分かった。来年５〜８月に上演するミュージカル「バーレスク」（東京・東急シアターオーブなど）に主演することも決まった。ダンス、歌唱力、演技力と三拍子そろった「令和のトップ・オブ・トップ」が、ＳＭＡＰを国民的グループに育て上げた飯島三