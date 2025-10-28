女優の吉永小百合（８０）が、主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、３１日公開）の撮影期間中に骨折していたことが２７日、分かった。このほどスポーツ報知のインタビューに応じ、今回の撮影を振り返る中で触れている。吉永といえば、本格的な水泳を続けていることは有名な話。泳ぐことで体力、若さをキープしてきた。しばらく泳がずにいると「体がしょんぼりします。今回人生で初めてピアスを開けたと