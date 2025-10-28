元宝塚歌劇団星組トップスター礼真琴が、芸能プロダクション「CULEN」に所属し、女優業をスタートさせることが27日、分かった。きょう28日にファンクラブをオープン。来年5月に開幕する日本初演ミュージカル「バーレスク」（東急シアターオーブ）の主演にも決まっている。CULENは、SMAPのチーフマネジャーだった飯島三智氏が16年に設立。稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の活動をサポートするほか、俳優のヘイテツ、小澤竜心が所属して