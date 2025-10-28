女優の芳根京子（28歳）、アイドルグループ・King & Princeの高橋海人（26歳）が10月27日、東京ミッドタウン日比谷にて行われた第38回東京国際映画祭のレッドカーペットイベントに登場した。芳根と高橋は今回、2021年9月に発売され、瞬く間に話題となった君嶋彼方によるデビュー小説「君の顔では泣けない」の映画化作品で、第38回東京国際映画祭のレッドカーペットに。芳根は昨年、「雪の花」のキャストとして着物姿で登場した