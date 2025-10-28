NY株式27日（NY時間14:01）（日本時間03:01） ダウ平均47427.40（+220.28+0.47%） ナスダック23605.70（+400.83+1.73%） CME日経平均先物50555（大証終比：-35-0.07%） 欧州株式27日終値 英FT100 9653.82（+8.20+0.09%） 独DAX 24308.78（+68.89+0.28%） 仏CAC40 8239.18（+13.55+0.16%） 米国債利回り 2年債 3.503（+0.023） 10年債 3.999（-0.002） 30年債 4.569（-