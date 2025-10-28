ASEAN諸国に日本やアメリカ、中国、ロシアなどを加えた国際会議「東アジアサミット」が開かれ、南シナ海での実効支配を強める中国に対し、反発や懸念の声が相次ぎました。東アジアサミットはマレーシアで27日に開かれ、ASEAN＝東南アジア諸国連合の各国首脳のほか、中国の李強首相や日本の茂木外務大臣らが出席しました。フィリピンのマルコス大統領は、南シナ海で領有権を争う中国が先月、フィリピンの排他的経済水域内に自然保護