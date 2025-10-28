きのう夜、東京・東村山市の路上で横断歩道のないところを渡っていた30代の歩行者が車にはねられ、死亡しました。きのう午後9時半すぎ、東村山市本町の府中街道で、「歩行者と乗用車の事故で、歩行者が頭から血を流している」と近くの店の従業員から110番通報がありました。警視庁によりますと、市内の作業員・山口晶史さん（39）が横断歩道のない場所を歩いて渡っていたところ、ミニバンにはねられたということです。山口さんは頭