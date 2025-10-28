女優の鈴木京香（57歳）らが10月27日、東京ミッドタウン日比谷にて行われた第38回東京国際映画祭のレッドカーペットイベントに登場した。鈴木は今回、阪神タイガースの若きホープとして将来を嘱望されるも、21歳で脳腫瘍を発症、2023年に28歳でその生涯を閉じた横田慎太郎選手の人生を映画化した「栄光のバックホーム」が、第38回東京国際映画祭のガラ・セレクション部門にて上映されることに合わせ、映画祭オープニングを飾るレッ