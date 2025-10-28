ジョシュ・ブローリンとジュリア・ガーナーが共演するネタバレ厳禁考察ミステリー映画『WEAPONS／ウェポンズ』より、場面写真4点とメイキング1点が解禁された。【写真】世界騒然のメガヒット！『WEAPONS／ウェポンズ』場面写真本作は、観る者を恐怖のどん底に突き落とすトラウマを植え付け、社会現象を巻き起こした『IT／イット』2部作、心霊研究家ウォーレン夫妻が体験した戦慄の怪奇事件“実話”をもとに映画化した『死霊館