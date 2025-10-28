女優の柴咲コウ（44歳）、川口春奈（30歳）が10月27日、東京ミッドタウン日比谷にて行われた第38回東京国際映画祭のレッドカーペットイベントに登場した。2人はABEMAで11月19日より配信される連続ドラマ「スキャンダルイブ」（全6話）の第38回東京国際映画祭 TIFFシリーズ公式出品に伴って、柴咲は襟付きノースリーブブラックスパンコールドレスにネクタイスタイル、川口はオーバーサイズなブラックジャケットという姿で、レッドカ