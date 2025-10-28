米ホワイトハウスは２７日夜、天皇陛下のお住まいの皇居・御所で同日行われた会見の写真を公式ＳＮＳに投稿した。陛下が机を挟んでトランプ氏と１対１で向き合い、会話されている様子が写っている。投稿では、訪問２か国目となる日本で陛下と会見したことを紹介し、末尾に日米両国の国旗の絵文字が添えられている。（ワシントン支局池田慶太）