ＰＳで抑えに抜てきされたドジャース・佐々木朗希投手（２３）は２６日、キャッチボールなどで調整した。ここまでチーム最多７試合に登板して２セーブ、防御率１・１３。まだＷＳの登板はないが、ロバーツ監督は記者会見で「基本的には後ろの方で使う。終盤での起用を考えている」と発言。今後も勝敗を決する重要なマウンドを託す意向を示した。