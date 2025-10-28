きょうのポンドドルは７日ぶりに反発しており、１．３３ドル台半ばまで一時上昇している。ポンドの要因ではなく、本日はドルが軟調に推移しており、ポンドドルをサポートしている。ただ、買い戻しを強める動きまでには至っていない。一方、ポンド円は上値追いが続き、２０４円台に上昇。高市トレードの直近高値２０５．３０円を再び視野に入れた動きが続いている。 ただ、ポンドに関しては強気な見方は少ない。