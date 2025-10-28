28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比120円安の5万470円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万512.32円に対しては42.32円安。出来高は6425枚となっている。 TOPIX先物期近は3325ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.05ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50