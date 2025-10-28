沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ系）第4話の出演ゲストは円井わん。現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）で、主人公・トキ（髙石あかり）の幼なじみ・野津サワを演じていることでお馴染みだ。放送を受けてSNSでは「おサワちゃん」と反応する視聴者が多く見受けられた。 参考：円井わん、『絶対零度』で月9ドラマ初出演「参加できたことを心か