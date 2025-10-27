米１０年債利回りは４．０１６％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:35）（%） 米2年債 3.495（+0.015） 米10年債4.016（+0.015） 米30年債4.603（+0.011） ドイツ2.631（+0.005） 英国4.421（-0.011） カナダ3.090（+0.005） 豪州4.183（+0.041） 日本1.673（+0.014） ※米債以外は10年物