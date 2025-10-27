ドル円のピボットは１５２．８９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:37現在） ドル円 現値152.83高値153.26安値152.57 153.89ハイブレイク 153.58抵抗2 153.20抵抗1 152.89ピボット 152.51支持1 152.20支持2 151.82ローブレイク ユーロ円 現値177.86高値178.15安値177.57 178.73ハイブレイク 178.44抵抗2 178.15抵抗1 177.86ピボット 177.57支持1