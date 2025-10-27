きょうの為替市場でドル円は１５３円を挟んでの上下動が続いている。１５３円台に入ると戻り売り圧力も強まるようだが、下押す動きもなく、上値追いのモメンタムは維持している状況。 片山財務相とトランプ大統領と来日中のベッセント米財務長官と初めて対面での会談を行った。片山財務相は会談に「日銀の金融政策は話題にならなかった。日米の為替の共同声明についても機微に渡る話は出なかった」と述べていた。一部からは