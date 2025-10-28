NY株式27日（NY時間11:20）（日本時間00:20） ダウ平均47413.31（+206.19+0.44%） ナスダック23559.34（+354.47+1.53%） CME日経平均先物50505（大証終比：-85-0.17%） 欧州株式27日GMT15:20 英FT100 9656.80（+11.18+0.12%） 独DAX 24254.18（+14.29+0.06%） 仏CAC40 8244.90（+19.27+0.23%） 米国債利回り 2年債 3.512（+0.032） 10年債 4.022（+0.021） 30年債 4.5