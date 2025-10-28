NY株式27日（NY時間12:08）（日本時間01:08） ダウ平均47473.68（+266.56+0.56%） ナスダック23580.86（+375.99+1.62%） CME日経平均先物50515（大証終比：-75-0.15%） 欧州株式27日GMT16:08 英FT100 9634.00（-11.62-0.12%） 独DAX 24295.34（+55.45+0.23%） 仏CAC40 8233.26（+7.63+0.09%） 米国債利回り 2年債 3.507（+0.028） 10年債 4.006（+0.006） 30年債 4.57