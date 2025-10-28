ＮＹ時間の昼に入ってドル円は１５３円台で推移しており、上値追いの流れを続けている。米中協議への期待もあり、米株式市場が本日も最高値を更新する中、ドル円も堅調な値動きを続けている。片山財務相とベッセント米財務長官が初めて対面での会談を行ったが、片山財務相は会談に「日銀の金融政策は話題にならなかった。日米の為替の共同声明についても機微に渡る話は出なかった」と述べていたこともドル円をサポートして