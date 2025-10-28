２６日、永定河畔にある「永定河集」。（北京＝新華社記者／張晨霖）【新華社北京10月27日】中国北京市石景山区の複合施設「永定河集」は週末になると多くの観光客でにぎわう。訪れた人々は市場や石景山を巡り、永定河畔を散策して秋の一日を満喫する。２６日、永定河畔にある「永定河集」で遊ぶ子ども。（北京＝新華社記者／張晨霖）２６日、永定河畔にある「永定河集」。（北京＝新華社記者／張晨霖）２６日、永定河畔にある「