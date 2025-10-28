２６日、農業ロボット競技会で、農業用ドローンを紹介する参加者。（咸陽＝新華社記者／李一博）【新華社咸陽10月27日】中国陝西省咸陽市で25日、第32回中国楊凌農業ハイテク成果博覧会が始まった。国内各地の研究チームや革新的な企業が、農業ロボット競技会、スマート農業機械設備展などに参加し、農業ロボット分野の最新成果を披露した。29日まで。２６日、博覧会で農機を見学する来場者。（咸陽＝新華社記者／李一博）２６日