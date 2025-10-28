アメリカのトランプ大統領が27日、6年ぶりに来日しました。空港に到着後は皇居に向かい、天皇陛下と会見しました。28日は高市首相との首脳会談が予定されています。トランプ大統領は27日午後5時頃、大統領専用機「エアフォースワン」で羽田空港に到着しました。トランプ氏の来日はおよそ6年ぶり、第二次トランプ政権が発足してから初めてとなります。トランプ氏はその後、大統領専用のヘリコプターに乗り換え、皇居に向かいました