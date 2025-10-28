プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉のしゃぶしゃぶ」 「貝柱の炊き込みご飯」 「カブのシンプルソテー」 の全3品。 主役の豚肉はもちろん、シャキシャキッとした白ネギやエノキもおいしい鍋！優しい風味のご飯を添えて。【主菜】豚肉のしゃぶしゃぶ 野菜を豚肉で巻いて召し上がれ！ ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：385Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本